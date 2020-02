Die Gruppenphase der Handball Champions League befindet sich in der finalen Phase. Am 14. Spieltag greift die SG Flensburg-Handewitt zum letzten Mal ein.

Der aktuelle deutsche Meister bekommt es in der heimischen FLENS-ARENA mit RK Celje Pivovarna Lasko zu tun. Der slowenische Meister belegt in der Tabelle der Gruppe A nach 13 Spielen den sechsten Platz, ist also gerade noch für das Achtelfinale qualifiziert. (EHF Champions League: SG Flensburg-Handewitt - RK Celje Pivovarna Lasko am Mittwoch ab 19 Uhr im LIVETICKER)

Mit einem Remis in Flensburg würde das Team von Trainer Tomaz Ocvirk das Achtelfinale auch theoretisch perfekt machen.

Die SG hingegen kämpft noch um Platz vier in der Tabelle und somit um eine bessere Ausgangsposition für die K.o.-Runde. Möglicherweise würde im Achtelfinale ein leichterer Gegner warten.

Dazu müsste die Truppe von Coach Maik Machulla vor Aalborg bleiben, das aktuell punktgleich mit den Flensburgern ist. Die Dänen müssen am 01. März in Elverum antreten.

Gegen Lasko wartet auf Flensburg eine schwierige Aufgabe. Das Hinspiel in Slowenien gewann die SG knapp mit 25:24.

