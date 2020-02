Die Gruppenphase der Handball Champions League befindet sich in der finalen Phase. Am 14. Spieltag greift der THW Kiel beim polnischen Topteam KS PGE VIVE Kielce zum letzten Mal in der Gruppenphase an. (EHF Champions Legue: KS PGE VIVE Kielce - THW Kiel, ab 18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Jetzt aktuelle Handball-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Anzeige

Dabei geht es für die Zebras allerdings nicht mehr um Punkte im Kampf um die Playoffs. Der deutsche Rekordmeister ist schon sicher Gruppensieger und stürmt damit direkt ins Viertelfinale. Allerdings will man sich mit einem Sieg zum Abschluss Selbstbewusstsein für die K.o.-Runde holen. (SERVICE: der Spielplan der EHF-Champions League)

Dazu wäre es unglücklich, am Ende einen großen Schatten auf eine souveräne Gruppenphase zu werfen. (SERVICE: Die Gruppen der EHF Champions League)

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Nach dem feststehenden Gruppensieg holte sich der THW beim weißrussischen Vertreter HC Meshkov Brest prompt die erste und bisher einzige Niederlage der Gruppenphase ab. Dazu war es die erste Niederlage 2020 überhaupt. Mit zwei Niederlagen in Folge in die K.o.-Runde zu gehen, wäre ein herber Rückschlag für die Moral.

So können Sie KS PGE VIVE Kielce - THW Kiel LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: SkyGo

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App