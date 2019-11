Patrick Wiencek zeigte sich mit bislang 24 Treffern auch in der Chmapions League schon äußerst treffsicher © Getty Images

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten

In der Handball Champions League will sich der THW Kiel mit einem Heimsieg in die CL-Winterpause verabschieden. Aber Montpellier HB will Revanche für die Hinspielpleite.