In der Bundesliga obenauf, in der Champions League mit großen Problemen: Der deutsche Handballmeister SG Flensburg-Handewitt hat in der Königsklasse die vierte Niederlage in Folge kassiert.

Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla verlor am 8. Spieltag der Gruppenphase trotz einer guten kämpferischen Leistung bei Paris Saint-Germain 30:32 (16:17). Bereits in der Vorwoche hatte sich Flensburg im Heimspiel dem französischen Spitzenklub geschlagen geben müssen (29:30).

Anzeige

PSG verteidigte mit nun 14 Punkten in der Gruppe A erfolgreich Rang zwei hinter dem punktgleichen FC Barcelona, Flensburg liegt auf Rang fünf bereits sieben Punkte dahinter. In der Bundesliga hatte die SG durch die 23:32-Niederlage des bisherigen Spitzenreiters TSV Hannover-Burgdorf im Topspiel bei Rekordmeister THW Kiel die Tabellenführung übernommen (DATENCENTER: Die Tabelle).

Flensburg hält lange gut mit

Anders als noch im Hinspiel gegen Paris gestaltete Flensburg die Partie im Stade Pierre de Coubertin von Beginn an ausgeglichen. Nach knapp zwölf Minuten lagen die Norddeutschen in einem intensiv geführten Spiel erstmals in Führung (8:7), mit einem Tor Rückstand ging es in die Pause. Zwar blieb die SG bis zum Schluss dran, ab dem 28:27 gab Paris die Führung aber nicht mehr ab.

Jetzt aktuelle Handball-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Der zukünftige Kieler Sander Sagosen (Norwegen) und der dänische Weltmeister Mikkel Hansen glänzten bei PSG mit jeweils sieben Treffern, bei der SG waren Nationalspieler Johannes Golla, Goeran Soegaard Johannessen und Marius Steinhauser mit je fünf Treffern die besten Werfer. Weiter geht es für Flensburg in der Champions League mit dem schweren Auswärtsspiel in Barcelona (23. November).

Das Spiel im Stenogramm:

PSG Handball - SG Flensburg-Handewitt 32:30 (17:16)

Tore: Hansen (7), Sagosen (7), Ekdahl du Rietz (6), Nikola Karabatic (4), Luka Karabatic (3), Nahi (2), Syprzak (2), Kounkoud (1) für Paris. - Steinhauser (5), Golla (5), Johannessen (5), Jurecki (4), Jeppsson (3), Joendal (3), Gottfridsson (3), Zachariassen (1), Buric (1) für Flensburg