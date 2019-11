Am Sonntag gastiert die SG Flensburg-Handewitt in der Handball Champions League bei Paris Saint-Germain. (Handball, Champions League: Paris Saint-Germain - SG Flensburg-Handewitt am Mittwoch ab 17 Uhr im LIVETICKER)

Nach zuletzt drei Niederlagen in der Königsklasse sind die Schleswig-Holsteiner nun gefordert.

Aktuell befindet sich das Team von Maik Machulla nur auf Rang fünf in der Tabelle der Gruppe A. (SERVICE: Tabelle der HCL)

Flensburg verlor das Hinspiel

Nach dem klaren Sieg in der Bundesliga beim TBV Lemgo am Donnerstag sollte der deutsche Meister wieder Selbstbewusstsein getankt haben.

"Wir brauchen mindestens eine ebenso starke Vorstellung wie zu Hause", sagte SG-Trainer Maik Machulla.

Vor eineinhalb Wochen mussten sich seine Profis jedoch mit 29:30 den Franzosen beugen.

Bis auf die Langzeitverletzten Simon Hald (Kreuzbandriss) und Hampus Wanne (Fuß-Operation) kann Machulla jedoch wieder aus dem Vollen schöpfen.

PSG-Kader komplett

Aber auch der PSG-Kader ist komplett. Henrik Toft Hansen kehrte in der vergangenen Woche nach einer Gehirnerschütterung aufs Parkett zurück.

PSG hat momentan einen wahren Lauf. Die Mannschaft Raúl González ist inzwischen seit 40 Heimspielen in der Königsklasse ungeschlagen. Am Donnerstag untermauerten die Pariser mit einem 35:30-Erfolg über Montpellier ihre Top-Form in der französischen Liga erneut.

So können Sie die Handball Champions League LIVE verfolgen:

TV: Sky

Livestream: SkyGo

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App