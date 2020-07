Mit 19 Teams und einem Mammutprogramm von 342 Spielen startet die zweite Handball-Bundesliga am 2. und 3. Oktober in ihre 54. Saison.

Ebenso wie die erste Bundesliga plant auch der Unterbau mit Zuschauern in den Hallen. Um das zu ermöglichen, arbeitet die HBL derzeit an einem Hygiene- und Betriebskonzept.

Darüber hinaus sind in Kooperation mit der Stadt Düsseldorf im September mehrere sogenannte Pilotspiele geplant. Die ungerade Anzahl der Klubs in Liga zwei hat zur Folge, dass jeweils eine Mannschaft pro Runde spielfrei ist.

Der letzte Spieltag des Jahres 2020 findet am 29./30. Dezember statt, die Saison wird am 3. Februar 2021 im Anschluss an die Weltmeisterschaft in Ägypten fortgesetzt. Am 26. Juni beendet der 38. Spieltag die Saison 2020/21 in der zweiten Bundesliga.