Die verschobene Olympia-Qualifikation der deutschen Handballer wird wie ursprünglich geplant in Berlin stattfinden.

Das Vier-Länder-Turnier um zwei Tickets für die Olympischen Spiele in Tokio soll vom 12. bis zum 14. März 2021 in der Berliner Max-Schmeling-Halle ausgetragen werden. Dies teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Dienstag mit.

Gegner sind Schweden, Algerien und Slowenien

In der wegen der Corona-Pandemie verlegten Ausscheidung trifft die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason auf Schweden, Slowenien und Algerien. Die Partien hätten eigentlich im April ausgespielt werden sollen. Die ursprünglichen Tickets behalten ihre Gültigkeit.

"Wir sind sehr froh, dass wir mit dem Olympia-Qualifikationsturnier in Berlin bleiben und auch im März 2021 in der Max-Schmeling-Halle zu Gast sein können. Der nun ebenso wie der Termin feststehende Spielort gibt uns eine Perspektive, auf die wir hinarbeiten", sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober.