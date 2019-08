Vom 27. bis 31. August geht die Handball-Elite bei der Klub-Weltmeisterschaft in Damman/Saudi-Arabien an den Start.

Nach neun Jahren in Katar hat sich der große Nachbar Saudi-Arabien die WM für Vereinsmannschaften bis 2022 geschnappt. Erstmals wird das Turnier mit zehn Mannschaften ausgetragen. Rund 360.000 Euro erhält der Champion, der Zweite 225.000, der Dritte 135.000 Euro.

Auch der deutsche Handball ist mit dem THW Kiel vertreten, der Rekordmeister erhielt als EHF-Cup-Sieger vom Weltverband IHF eine Wild Card für die Klub-WM. Neben dem THW sind mit Titelverteidiger FC Barcelona und Champions-League-Sieger RK Vardar Skopje zwei weitere Teams aus Europa dabei.

Außerdem nehmen der New York City Team Handball Club, der brasilianische Topklub Handebol Taubaté, Zamalek SC aus Ägypten, der Al-Duhail Sports Club aus Katar, der vom ehemaligen Melsunger Coach Michael Roth trainierte Sydney University Handball Club und mit Al Mudhar sowie Al Wehda zwei Vereine aus dem Gastgeberland an der Klub-WM teil.

Rekordsieger Barcelona am Start

Der FC Barcelona ist mit vier Titeln der Rekordsieger des "IHF Super Globe", 2015 und 2016 konnten die Füchse Berlin triumphieren, die auch in den vergangenen beiden Jahren das Finale erreichten, im vergangenen Jahr Barcelona mit 24:29 unterlagen. Die Kieler trugen sich bislang einzig 2011 in die Siegerliste ein.

Kiel muss zunächst in die Qualifikation und trifft am Dienstag auf das australische Studenten-Team aus Sydney. "Das Turnier ist eine Möglichkeit, uns mit den besten Mannschaften aller Handball-Kontinente zu messen. Diese Belohnung hat sich unsere Mannschaft mit dem Gewinn des EHF-Cups selbst erarbeitet und verdient", sagt THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. "Unser Ziel ist es, mit dem Pokal wieder nach Kiel zu kommen."

Für das Preisgeld nimmt Kiel eine Menge Reisestrapazen in Kauf. Um kurz vor acht Uhr am Montagmorgen setzte sich der Tross über Hamburg und Frankfurt/Main zur längsten und weitesten Auswärtsreise der Saison in Bewegung - 5820 Kilometer legten die Zebras zurück. "Der Super Globe ist sicherlich eine eigene Erfahrung", sagte Szilagyi.

SPORT1 präsentiert den Spielplan der Klub-WM.

27.8. Qualifikation

Sydney University - THW Kiel (15.15 Uhr MEZ)

Al Mudhar - New York City (19 Uhr)

28.8. Finalrunde/Viertelfinale

Al Wehda – Taubaté (11.15 Uhr)

Zamalek - Sydney/Kiel (13.30 Uhr)

FC Barcelona - Al-Duhail (16.20 Uhr)

Vardar Skopje - Al Mudhar/New York City (19 Uhr)

29.8. Finalrunde/Halbfinale

31.8. Spiel um Platz drei und Finale

