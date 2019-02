Die Spieler beim Handball All-Star Game zum Durchklicken:

Erst wenige Tage ist es her: Die Dänen verfallen nach ihrem historischen Triumph in Ekstase, die deutsche Mannschaft ist tief enttäuscht nach der Niederlage in letzter Sekunde. Die Handball-Weltmeisterschaft 2019 hat Fans und Spieler elektrisiert.

Kurz nach dem Turnier kommt es bereits zum Wiedersehen - und zwar beim All-Star Game. Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft auf eine Welt-Auswahl an Bundesliga-Spielern. Gespielt wird in der Porsche-Arena in Stuttgart. Ausgewählt wurden die Spieler von Handball-Fans und den Trainern der Liga.

SPORT1 zeigt die Spieler beider Teams im Überblick.