Im Duell um die inoffizielle Stadtmeisterschaft zwischen WASPO 98 Hannover und der TSV Hannover-Burgdorf gewinnen die Wasserballer zwar 15:3, verlieren die Wette aber deutlich. Damit setzen sich die Recken die Hannoveraner Wettkrone auf und sichern sich den ausgelobten Kasten Bier.

Schon vor Spielbeginn war zu erkennen, dass die Handballer das Duell durchaus ernst nehmen. Mit professionellen Badekappen in den Vereinsfarben der Recken und reichlich Unterstützung von den Rängen stürtzten sich die Handballer ins Wasser.

Zu Beginn sahen die Recken aber kein Land. WASPO dominierte das Spiel nach Belieben und griff auch diverse Male in die Trickkiste. So kamen die Zuschauer immer wieder in den Genuß schöner Tore. Zum Leidwesen der Recken allerdings alle auf einer Seite.

Das Tor zum Glück

Aber mit zunehmender Spieldauer kamen die Handballer immer besser mit dem ungewohnten Terrain zurecht und waren schon im dritten Spielabschnitt nah am Tor zum Glück dran.

Im Schlussviertel war es dann soweit. Domagoj Srsen brach den Bann und sorgte für den hochverdienten Ehrentreffer der Recken, die danach sogar noch weitere zweimal anschreiben konnten.

Am Ende stand ein verdientes 15:3 für WASPO und der Wetterfolg der TSV Hannover-Burgdorf. Der Kasten Bier wanderte also in die Recken-Kabine.

Jetzt einfach ein Bier

Für die Handballer war es ein interessanter Einblick in eine andere Sportart. "Es war sehr anstrengend. Aber auch, wenn wir es jetzt geschafft haben, drei Tore zu erzielen, bin ich froh, wenn wir jetzt einfach ein Bier trinken können", so Torge Johannsen nach dem Spiel.

Auch WASPO konnte trotz der verlorenen Wette zufrieden sein. Mit der Challenge haben sie Werbung für den Sport gemacht und wahrscheinlich den ein oder anderen Fan dazu gewonnen.

LEN Champions League auf SPORT1

Für alle, die nun auch auf den Geschmack gekommen sind, SPORT1 bietet so viel Wasserball wie nie zuvor im Free-TV und begleitet WASPO 98 Hannover durch die Saison in der LEN Champions League.

Zwei Livespiele sowie sechs halbstündige Highlight-Magazine und drei halbstündige Studio-Sendungen mit Spielzusammenfassungen und Experten-Einschätzungen machen Lust auf eine ebenso actionreiche wie spannende Sportart.

Hartwig Thöne wird die Studio-Sendungen moderieren. Als Experte steht ihm der verantwortliche SPORT1-Redakteur und frühere Wasserball-Bundesligaspieler Holger Luhmann zur Seite.