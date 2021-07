Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer hat bei seiner Generalprobe für die British Open in der kommenden Woche im Royal St. Georges in Sandwich/England trotz einer Steigerung am zweiten Tag den Cut verpasst.

Der 36-Jährige spielte bei der Scottish Open in North Berwick eine 69, verpasste mit insgesamt 142 Schlägen aber die Qualifikation für die beiden Schlussrunden.

Kaymer hatte erst Mitte der Woche erfahren, dass er für die "Open" ins Feld nachgerückt war. Einige Spieler hatten in den vergangenen Tagen wegen der strengen Corona-Auflagen ihren Start bei dem Major-Turnier abgesagt.

Wie der zweimalige Major-Gewinner Kaymer schied auch Olympiastarter Maximilian Kieffer vorzeitig aus. Der Düsseldorfer lag mit 146 Schlägen noch weiter zurück. Kieffer wird gemeinsam mit Hurly Long die deutschen Farben beim olympischen Golfturnier in Tokio vertreten.