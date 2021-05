Die zweimalige Solheim-Cup-Gewinnerin Caroline Masson (Gladbeck) liegt beim Turnier der Profigolferinnen in Chonburi/Thailand auf Podestkurs.

Mit 132 Schlägen belegt Masson nach zwei von vier Runden den dritten Platz. Der Rückstand auf die Spitzenreiterin Patty Tavatanakit aus Thailand beträgt vier Schläge.

Anzeige

"Ich will meine Einstellung beibehalten, da rausgehen und Spaß haben. Wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich will, möchte ich damit einfach umgehen", sagte Masson, die beim jüngsten Tour-Stopp in Singapur zur Halbzeit auf dem siebten Rang gelegen hatte, dann aber auf Platz 46 abgerutscht war. Der 31-Jährigen winkt der erste Top-10-Platz des Jahres.

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Die British-Open-Siegerin Sophia Popov (S. Leon-Rot) liegt zur Halbzeit mit 139 Schlägen auf dem geteilten 21. Rang. Die 28-Jährige ist auf Position 25 die beste Deutsche in der Weltrangliste, gefolgt von Masson, die auf Platz 58 geführt wird.