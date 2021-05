British-Open-Gewinnerin Sophia Popov (St. Leon-Rot) ist beim Golf-Matchplay-Turnier der US-Damen-Tour in Las Vegas ungeschlagen ins Achtelfinale eingezogen. Ausgeschieden ist dagegen die zweimalige Solheim-Cup-Gewinnerin Caroline Masson (Gladbeck) als Dritte ihrer Vierer-Gruppe.

Eine Woche vor der US Open in San Francisco sicherte sich Popov den Gruppensieg mit einem überlegenen 6 und 5-Erfolg gegen die Südkoreanerin Park Sung Hyun, sie lag vor dem 14. Loch mit sechs Lochgewinnen uneinholbar vorn. Die 28-Jährige trifft nun in der Runde der letzten 16 auf die ehemalige Weltranglistenerste und siebenmalige Major-Gewinnerin Park Inbee (Südkorea).