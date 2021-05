Golfprofi Alex Cejka hat auf der Champions Tour sein zweites Major-Turnier nacheinander gewonnen. Drei Wochen nach seinem Erfolg in Birmingham/Alabama siegte der 50-Jährige am Sonntag auch bei der Senior PGA Championship in Tulsa/Oklahoma. "Es ist unglaublich. All die Namen auf der Trophäe zu sehen und zu kennen und jetzt selbst da drauf zu stehen, das ist ein Traum, der wahr wird", sagte er.

Cejka siegte mit vier Schlägen Vorsprung vor Tim Petrovic (USA), nachdem er bei seinem Premierensieg im Stechen gegen Steve Stricker (USA) gewonnen hatte. Bei der Regions Tradition in Birmingham war er nur als Ersatzmann ins Feld gerückt, mit dem Premierensieg hatte er sich zugleich die volle Spielberechtigung für die Tour der über 50-Jährigen gesichert. Dort gewann er nun als erstes Spieler seine ersten beiden Turniere.