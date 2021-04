Kein neuer Altersrekord für Deutschlands Golf-Idol Bernhard Langer: Der 63 Jahre alte Anhausener scheiterte beim 85. US Masters in Augusta/Georgia mit 151 Schlägen (74+77) klar am Cut nach zwei Runden und konnte damit seine Bestmarke vom vergangenen November nicht toppen.

Bei der 84. Austragung im Herbst hatte der Schwabe als ältester Spieler in der Geschichte des Major-Turniers die Qualifikation für die beiden Schlussrunden geschafft.

Nach dem ersten Tag hatte Langer bei seinem Vorhaben noch voll auf Kurs gelegen. Trotz zweier Bogeys auf den letzten beiden Löchern hatte er eine 74 gespielt und damit auf dem 30. Platz gelegen. Doch am Freitag ging es gleich mit einem Schlagverlust an Loch eins los. Es folgten weitere Bogeys an der 5, 6, 11, 12 und 18.

Ihnen stand lediglich ein Birdie an der 8 gegenüber. Als der zweimalige Masters-Champion seine Runde beendet hatte, lag er vier Schläge hinter der Cut-Linie zurück.

Langer zum 38. Mal beim Masters dabei

Für Langer, den ältesten Spieler im 88-köpfigen Feld, war es bereits die 38. Teilnahme am Masters. Erstmals war er 1982 gestartet, da waren 64 seiner Konkurrenten nicht einmal geboren. Siege feierte er auf der malerischen Anlage 1985 und 1993.

Spitzenreiter zu diesem frühen Zeitpunkt war Olympiasieger Justin Rose. Nach seiner 65er-Fabelrunde vom Donnerstag musste der US-Open-Sieger von 2013 tags drauf schwache erste neun Löcher überstehen. Mit drei über Par ging er auf die zweiten neun, auf denen ihm drei Birdies gelangen.

Mit 137 Schlägen lag er vor Langers Flightpartner Will Zalatoris (USA/138) sowie dem Australier Marc Leishman und Jordan Spieth (USA/beide 139). Zahlreiche Spieler waren aber noch auf dem Platz.