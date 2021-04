Die deutschen Golfer um Martin Kaymer sind ausgezeichnet in das Turnier der Europa-Tour im österreichischen Atzenbrugg gestartet.

Kaymer liegt nach einer starken ersten Runde mit 68 Schlägen auf einem geteilten zweiten Platz, nur der Spanier Alejandro Canizares (67) war besser. Bernd Ritthammer und Hurly Long (beide 70) rundeten den gelungenen deutschen Auftakt auf dem geteilten zehnten Rang ab.

Nach zuletzt wenig erfolgreichen Auftritten auf der US-Tour will Kaymer in Europa wieder zu alter Form finden.

"Es fühlt sich gut an, zurück auf der Europa-Tour zu sein, auch wenn es hier in Österreich sehr kalt ist", schrieb der 36-Jährige am Donnerstag bei Instagram.