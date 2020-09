Deutschlands bester Golfer Martin Kaymer (Mettmann) hat zum Auftakt der 120. US Open seinen Topform bestätigt und dem "Monster" einen beherzten Kampf geliefert.

Der ehemalige Weltranglistenerste spielte auf dem superschweren Platz im Winged Foot Golf Club in Mamaroneck/New York eine 71 und blieb damit nur einen Schlag über dem Platzstandard.

Anzeige

"Ich habe viele Pars retten müssen, weil ich mich vom Abschlag des Öfteren in Bedrängnis gebracht habe, konnte aber mit guten Annäherungen und Putts die Runde sehr gut zusammenhalten", sagte Kaymer dem SID. Insgesamt traf er nur drei Fairways. "Das ist bei einer US Open normalerweise fatal, besonders auf einem Platz mit so dickem Rough wie hier", fügte Kaymer an, "deshalb bin ich mit dem Ergebnis knapp über Par auf diesem schweren Golfplatz zufrieden für heute."

Der Par-70-Kurs gehört zu den schwersten der Welt. Das bekam auch "Early Bird" Kaymer schnell zu spüren. Nach seinem Start um 7.23 Uhr Ortszeit an Loch 10 unterliefen ihm an der 12 und der 14 gleich zwei Bogeys. Dem Birdie an der 15 folgte an der 17 der erneute Schlagverlust.

Kaymer verschafft sich gute Ausgangsposition für Tag zwei

Doch der 35-Jährige aus Mettmann ließ sich nicht entmutigen. Mit den Erinnerungen an seinen US-Open-Triumph von 2014 im Kopf - seinem letzten Toursieg überhaupt - ging er auf die zweiten neun Löcher und machte mit zwei weiteren Birdies (4 und 6) bei einem Bogey an der 5 Boden gut. Kaymer verschaffte sich damit eine gute Ausgangsposition für den zweiten Tag.

Das nötige Selbstvertrauen hatte sich der Rheinländer zuletzt auf der Europa-Tour geholt. Dritter war er auf dem früheren Ryder-Cup-Platz The Belfry im englischen Sutton Coldfield geworden, es folgte Platz zwei im andalusischen Valderrama. "Ich bin mit meiner Form sehr zufrieden, ich habe konstant gute Runden gespielt", hatte Kaymer vor dem Turnierstart dem SID gesagt.

Als der zweimalige Major-Gewinner ins Klubhaus kam, lag er in den Top 15, allerdings waren knapp die Hälfte der Spieler noch nicht auf dem Platz. In glänzender Form präsentierte sich der Nordire Rory McIlroy. Der US-Open-Champion von 2011 lag nach 14 Löchern drei unter Par. Der 15-malige Major-Gewinner Tiger Woods (USA), zuletzt als Caddie für seinen elfjährigen Sohn Charlie unterwegs, lag nach 15 Löchern gleichauf mit Kaymer.

Vorne lag mit 65 Schlägen der Weltranglistendritte Justin Thomas vor dem früheren US-Masterssieger Patrick Reed (beide USA/66), dem an Loch 7 mit einem Hole-in-One der Schlag des Tages glückte. Der 15-malige Major-Gewinner Tiger Woods (USA), zuletzt als Caddie für seinen elfjährigen Sohn Charlie unterwegs, brach am Ende ein und lag nach einem Bogey an der 17 und einem Doppel-Bogey an der 18 drei über (73).