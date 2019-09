Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer plant in der kommenden Saison auf der US-Tour mit 15 Starts. Nach dem Verlust der uneingeschränkten Spielberechtigung will sich der zweimalige Majorsieger aus Mettmann wieder die reguläre Tour-Karte sichern.

Dafür ist diese Mindestzahl an gespielten Turnieren eine Bedingung. Bei seinen Starts muss er sich zudem unter den 125 Besten der Saison-Schlusswertung um den FedExCup platzieren.

Im letzten Ranking nur 150.

Als 150. des vergangenen Rankings hatte Kaymer nur noch eine eingeschränkte Spielberechtigung erhalten. Mit diesem Status wird der 34-Jährige aus Mettmann nicht in jedes Starterfeld rutschen.

Teilnahme bei zwei Majors sicher

Sicher hat Kaymer aber als früherer Sieger die Teilnahmen an der US Open und der US PGA Championship. Bei den weiteren beiden Majors sieht es anders aus. Das US Masters ist ein Einladungsturnier, für die British Open muss sich Kaymer qualifizieren.