Golfprofi Max Schmitt winkt auf der Europa-Tour ein "deutscher Rekord". Der 21 Jahre alte Bad Kreuznacher belegt vor der Schlussrunde des Turniers im dänischen Farsö den dritten Platz. Mit 206 Schlägen liegt der Rookie vor der Schlussrunde nur zwei Schläge hinter dem führenden Österreicher Bernd Wiesberger (204). Zweiter ist der Schotte Robert MacIntyre (205).

Sollte Schmitt am Ende der mit 3,0 Millionen Euro dotierten Konkurrenz ganz vorn liegen, wäre er der bislang schnellste deutsche Sieger auf der Tour. Schmitt hatte sich zur laufenden Saison erstmals für die höchste Golftour in Europa qualifiziert. In Dänemark bestreitet er erst sein 14. Turnier.

Schmitt würde die gesamte deutsche Golfprominenz hinter sich lassen und den zweimaligen Majorsieger Martin Kaymer als "Rekordler" ablösen. Der Mettmanner war "erst" in seinem 33. Tour-Turnier zum ersten Mal siegreich. Es folgen im Ranking Alex Cejka (46. Turnier), Marcel Siem (53.), Idol Bernhard Langer (65.) und Sven Strüver (103.).