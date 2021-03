Kalte Dusche für die Niederlande zum Start der WM-Qualifikation!

Auf dem Weg zur Endrunde 2022 in Katar hat die Elftal einen klassischen Fehlstart hingelegt. Das Team von Bondscoach Frank de Boer unterlag in Istanbul der Türkei mit 2:4 (0:2). (Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)

Yilmaz schnürt Dreierpack für die Türkei

Burak Yilmaz (15., 34./Foulelfmeter) traf in der ersten Hälfte für die vor dem Tor kaltschnäuzigen Türken. Matthijs de Ligt (45.) verpasste kurz vor der Pause den Anschlusstreffer, als er mit einem Kopfball am linken Pfosten scheiterte.

Nur wenige Sekunden nach Wiederbeginn traf der Ex-Hamburger und -Leverkusener Hakan Calhanoglu mit einem Distanzschuss für die Gastgeber (46.). Ein Doppelschlag des Ex-Bremers Davy Klaassen (75.) und des Ex-Gladbachers Luuk de Jong (76.) ließ Oranje in der Schlussphase zunächst wieder hoffen.

Doch der überragende Dreierpacker Yilmaz (81.) beendete mit einem sehenswerten Freistoßtor alle Hoffnungen der Niederländer. Memphis Depay verschoss in der Nachspielzeit sogar noch einen Elfmeter (90.+4). (Die Tabellen der WM-Qualifikation)

Oranje-Keeper Cillessen fällt kurzfristig aus

Die Niederlande mussten neben Abwehrchef Virgil van Dijk (Kreuzband) kurzfristig auch Torwart Jasper Cillessen ersetzen, der sich beim Warmmachen verletzte.

Sturm-Oldie Yilmaz (35) erzielte bereits seine Tore Nummer drei bis fünf gegen die Elftal. In der Gruppe G kämpft neben den favorisierten Niederländern, die allerdings schon die Quali zur WM 2018 verpassten, auch Norwegen um Wunderknabe Erling Haaland, das am Samstag die Türken fordert, um ein WM-Ticket. Nur die zehn Gruppenersten qualifizieren sich direkt. Oranje trifft am Samstag auf Estland.