Mit Ruhm bekleckert hat sich der Weltmeister nicht - am Ende stand allerdings ein 2:0 (2:0)-Sieg in Kasachstan.

Durch den mühsamen Pflichtsieg hat Frankreich den Fehlstart nach dem 1:1 gegen die Ukraine zumindest zu Teilen wiedergutmachen können. Die Leistung gegen den Fußballzwerg war allerdings alles andere als weltmeisterlich. (SPIELPLAN der WM-Qualifikation)

Anzeige

Das gilt auch für Kylian Mbappé. Der Superstar von Paris Saint-Germain wurde in der 59. Spielminute eingewechselt und verschoss wenig später einen Strafstoß (75.). Kasachstans Schlussmann Aleksandr Mokin parierte gut. Ein gehaltener Elfmeter gegen Mbappé - das kann sich der 39-Jährige, der bei Tobyl Qostanai unter Vertrag steht, wohl in seinen Lebenslauf schreiben.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Dembélé erzielt erstes Pflichtspiel-Tor

An dem sicheren Sieg für Frankreich änderte Mbappés Fehlschuss allerdings nichts mehr. Diesen hatte Ousmane Dembélé mit dem ersten Torschuss der Franzosen auf den Weg gebracht (19.).

Für den Offensivspielen des FC Barcelona war es im 23. Länderspiel der erste Pflichtspiel-Treffer für die Équipe Tricolore. Zuvor hatte der frühere Dortmunder beide Treffer in Freundschaftsspielen erzielt. Es war zudem Dembélés erstes Tor für die Nationalmannschaft seit Juni 2018.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Für den zweiten Treffer hatten die Gastgeber selbst gesorgt. Nach einem Eckball köpfte Sergiy Maliy den Ball ins eigene Tor. Bitter für die Kasachen, die durch ihre Leistung ansonsten allerdings einen Achtungserfolg feierten.

Für Kasachstan geht es am Mittwoch in der Ukraine weiter. Frankreich ist ebenfalls am Mittwoch bei Bosnien und Herzegowina gefordert.