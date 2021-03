Kuriose Szenen beim Spiel der Schweizer Nationalmannschaft!

Das WM-Quali-Spiel der Eidgenossen gegen Litauen konnte erst mit einiger Verspätung angepfiffen werden.

Kurz vor Beginn der Partie wurde wild an den beiden Toren geschraubt und gerüttelt. Zunächst wusste niemand, warum.

Der finnische Schiedsrichter löste schließlich das Rätsel und informierte die Platz-Verantwortlichen: Die Tore waren sechs Zentimeter zu hoch und mussten ausgetauscht werden!

Statt der erlaubten 2,44 Meter maßen die Tore in St. Gallen 2,50 Meter.

Schweiz siegt dank Shaqiri

Im Anschluss wurden passende Tore - mit grünen statt weißen Netzen - von einem Nebenplatz geholt.

Da die Farbe des Netzes im Vergleich zur Größe der Tore eine untergeordnete Rolle spielt, konnte das Spiel mit 20 Minuten Verspätung angepfiffen werden.

Die Schweiz gewann die Partie durch den Treffer von Xherdan Shaqiri (FC Liverpool) in der zweiten Minute mit 1:0 und steht in der Tabelle der Gruppe C punktgleich mit Italien auf Platz zwei. (Die Tabellen der WM-Qualifikation)