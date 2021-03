Bundestrainer Joachim Löw setzt zum Start in die WM-Qualifikation gegen Island auf einen Bayern-Block. In Duisburg stehen in Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry und Leroy Sane gleich fünf Spieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters in der Startelf.

Vor Torhüter Neuer bilden Emre Can, Matthias Ginter, Antonio Rüdiger und Lukas Klostermann die Viererkette. Ilkay Gündogan läuft neben Kimmich und Goretzka im Mittelfeld auf. Kai Havertz erhält im Sturm mit Gnabry und Sane den Vorzug gegenüber Timo Werner. - Die deutsche Aufstellung: 1 Neuer - 23 Can, 4 Ginter, 16 Rüdiger, 13 Klostermann - 6 Kimmich - 18 Goretzka, 21 Gündogan - 19 Sane, 10 Havertz, 20 Gnabry. - Trainer: Löw