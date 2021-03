Joachim Löw setzt zum Start in seine Abschiedstournee nach der behördlichen Erlaubnis auf die England-Legionäre um Ilkay Gündogan. Zudem nominierte der scheidende Fußball-Bundestrainer zum Auftakt der WM-Qualifikation gegen Island (25. März), in Rumänien (28.) und gegen Nordmazedonien (31.) die Debütanten Jamal Musiala (18) und Florian Wirtz (17). Der Frankfurter Amin Younes kehrt erstmals seit Oktober 2017 in den 26er-Kader mit vier Torhütern zurück.

Neben Gündogan reisen auch Timo Werner, Kai Havertz, Antonio Rüdiger und Bernd Leno am Montag zum Treffpunkt nach Düsseldorf. Die Zustimmung hatte das Gesundheitsamt am Spielort Duisburg trotz der Einstufung des Vereinigten Königreichs als Virusvarianten-Gebiet am Donnerstag erteilt.

Löw hatte vor zehn Tagen seinen Rücktritt im Sommer nach der EM (11. Juni bis 11. Juli) erklärt. Die Qualispiele dienen auch als Testlauf für das Turnier. Es ist der erste Auftritt seit dem 0:6-Debakel im November in Spanien. "Wir wollen mit einem Ausrufezeichen in das EM-Jahr starten", sagte Löw.

Die ausgemusterten Weltmeister Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng stehen wie angekündigt nicht im Aufgebot. Zumindest Müller und Hummels können aber für die EM zurückgeholt werden. - Das deutsche Aufgebot:

Tor: Bernd Leno (FC Arsenal), Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Emre Can (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann (beide RB Leipzig), Philipp Max (PSV Eindhoven), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Niklas Süle (Bayern München), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Mittelfeld/Angriff: Serge Gnabry, Leon Goretzka (beide Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (FC Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern München), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern München), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Leroy Sane (Bayern München), Timo Werner (FC Chelsea), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Amin Younes (Eintracht Frankfurt)