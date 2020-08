Die UEFA Youth League geht in die heiße Phase.

Über die kommenden zwei Wochen hinweg wird der Sieger des europäischen Nachwuchs-Wettbewerbs ermittelt.

Am Dienstagabend steigt das Viertelfinale zwischen Benfica Lissabon und Dinamo Zagreb. SPORT1 zeigt die Partie ab 17.55 Uhr LIVE im TV sowie im Livestream auf SPORT1.de und in der SPORT1-App.

Zagreb schaltet FC Bayern im Elferschießen aus

Die Kroaten gehen nach ihrem Sieg im Elfmeterschießen im Achtelfinale gegen den FC Bayern mit viel Selbstvertrauen ins Duell gegen die Portugiesen.

Das Spiel findet, wie das gesamte restliche Turnier, auf neutralem Boden in Nyon statt.

Am Ort des UEFA-Hauptsitzes wird jede Runde - wie in der Champions League auch - in nur einem Spiel entschieden.

So können Sie das Youth-League-Spiel Zagreb - Benfica live verfolgen: