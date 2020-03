Die U19 des FC Bayern München trifft am Mittwoch im Achtelfinale der UEFA Youth League auf den Nachwuchs von Dinamo Zagreb.

Auf dem heimischen Campus will das einzig noch verbliebene deutsche Team im Wettbewerb den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen.

Anzeige

UEFA Youth League: FC Bayern - Dinamo Zagreb, ab 14 Uhr im TV bei SPORT1

Bayerns U19 erst zum 2. Mal im Achtelfinale

"Das ist ein interessantes Los. Bei einem einzigen Spiel kann alles passieren, aber wir haben natürlich das Ziel, ins Viertelfinale einzuziehen“, sagte FCB-Trainer Martín Demichelis. Der Bayern-Nachwuchs steht erst zum zweiten Mal in der Runde der letzten 16.

Jetzt das aktuelle Trikot des FC Bayern bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Dinamo Zagreb qualifizierte sich über die Playoff-Runde für das Achtelfinale.

In der Vorrunde des Champions-League-Weges belegte die U19 des kroatischen Rekordmeisters in der Gruppe C den zweiten Platz hinter Atalanta Bergamo. Im Playoff-Spiel siegte das Team beim ukrainischen U19-Meister Dynamo Kiew mit 4:3-Sieg nach Elfmeterschießen.

Nächster Gegner wäre Benfica

Sollten die Bayern-Talente die nächste Runde erreichen, steht am 17./18. März ebenfalls am heimischen Campus ein Duell gegen Benfica Lissabon, das die Youngster des FC Liverpool ausgeschaltet hat, an.

Der sich ausbreitende Coronavirus hat auch in der Youth League für die erste Absage gesorgt.

Die UEFA hat das ursprünglich für Mittwoch ab 16 Uhr anberaumte Achtelfinale zwischen der U19 von Juventus Turin und der U19 von Real Madrid auf Mittwoch, den 11. März. verschoben.

So können Sie FC Bayern U19 - Dinamo Zagreb U19 LIVE verfolgen

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de und airtango

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App