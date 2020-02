Für die U19-Junioren von Borussia Dortmund geht es in der UEFA Youth League in die heiße Phase.

UEFA Youth League: Derby County - Borussia Dortmund, ab 14.00 Uhr im TV bei SPORT1+ und im Stream bei airtango

Anzeige

Beim englischen Vertreter Derby County geht es für das Team von Michael Skibbe um den Einzug ins Achtelfinale. Ein Rückspiel gibt es nicht, so dass die Entscheidung über das Weiterkommen schon in dieser Partie fällt. (UEFA Youth League: Derby County - Borussia Dortmund, ab 14.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Jetzt das aktuelle Trikot von Borussia Dortmund bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

In der Gruppe war der BVB-Nachwuchs zwar mit Inter Mailand punktgleich (12 Punkte), wurde durch das schlechtere Torverhältnis aber auf Rang zwei verdrängt, weswegen nun die Zusatzrunde via Derby County auf dem Programm steht.

Zwar qualifizierten sich die Engländer "nur" über den Meisterschaftsweg für die Playoffs, unterschätzen darf man das Team aber nicht. "Wir haben einen sehr schweren Gegner erwischt. Sie haben eine gute Mannschaft mit viel Qualität. Einige Spieler konnten ihr Können bereits bei der Profi-Mannschaft in der zweiten englischen Liga unter Beweis stellen", hebt Skibbe die Qualitäten der Engländer hervor.

Hoffen auf die zweite Achtelfinalteilnahme

Dennoch hoffen die Dortmunder auf den Einzug in das Achtelfinale. Nach der Winterpause hat das Team in der Junioren-Bundesliga West die beiden Topspiele gegen den 1. FC Köln, den aktuellen Tabellenführer, und Borussia Mönchengladbach souverän für sich entschieden. Vor allem Supertalent Youssoufa Moukoko glänzte in beiden Spielen mit einem Doppelpack.

Diese Qualitäten soll er nun auch wieder gegen die Engländer zeigen und den BVB damit zum zweiten Mal nach 2017 ins Achtelfinale der UEFA Youth Legaue führen.

DAZN gratis testen und die Champions League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

So können Sie das Spiel Derby County U19 - Borussia Dortmund U19 LIVE verfolgen

TV: SPORT1+

Stream: airtango

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App