Nach dem torlosen Unentschieden zum Auftakt der Gruppenphase der Youth League gegen Roter Stern Belgrad brennt der Nachwuchs des FC Bayern auf den ersten Sieg.

Einfacher dürfte die Aufgabe dabei am zweiten Spieltag allerdings nicht werden. Genau wie die Profimannschaft trifft auch die U19 in London auf die Tottenham Hotspur (Youth League: Tottenham Hotspur - FC Bayern München, ab 15.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).

Hinzu kommt, dass auch die Spurs nach dem 1:1 in der ersten Partie gegen Olympiakos Piräus keine Geschenke zu verteilen haben. Besonderes Augenmerk sollten die Münchner auf Troy Parrott richten. Der 17-Jährige erzielte das bislang einzige Tor seiner Mannschaft im laufenden Wettbewerb und durfte erst kürzlich im League Cup sein Debüt für die Profimannschaft geben.

FC Bayern reist mit Rückenwind nach London

Verstecken muss sich der FC Nachwuchs aber keineswegs, reist man doch in Topform in die englische Hauptstadt. In der A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest gab es zuletzt zwei klare Auswärtssiege beim SSV Ulm (4:0) und VfB Stuttgart (4:1).

"Auf uns wartet ein körperlich robuster Gegner mit schnellen Offensivspielern. Wir schauen auf uns. Die Jungs sind in den vergangenen Wochen hervorragend aufgetreten. Wir wollen den Schwung vom starken Auftritt gegen Stuttgart mitnehmen und reisen nach London, um zu gewinnen", kündigte das Trainer-Duo Martín Demichelis und Danny Schwarz an.

Im Parallel-Spiel der Gruppe kommt es zeitgleich in Belgrad zum Duell zwischen Roter Stern und Olympiakos Piräus (Youth League: Roter Stern Belgrad - Olympiakos Piräus, ab 16 Uhr im LIVETICKER).

