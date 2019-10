Parallel zu den Profis in der Champions League treten die U19-Mannschaften der europäischen Spitzenteams in der UEFA Youth League an.

Nach einem echten Torspektaktel musste sich der Nachwuchs des FC Chelsea dort zum Auftakt mit einem 3:3-Unentschieden gegen den FC Valencia begnügen und das, obwohl man zwischenzeitlich sogar einen zweifachen Rückstand in eine Führung gedreht hatte.

Gegen den OSC Lille (Youth League: OSC Lille - FC Chelsea, ab 13.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+ und im SPORT1+-LIVESTREAM) wollen die Londoner nun den ersten Sieg einfahren, doch auch die Franzosen sind nach einer herben 0:4-Klatsche gegen Ajax Amsterdam heiß auf die drei Punkte.

Barcelona gegen Inter unter Druck

Im Anschluss kommt es in Barcelona zum Duell zwischen Barca und Inter Mailand (Youth League: FC Barcelona - Inter Mailand, ab 15.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+ und im SPORT1+-LIVESTREAM).

Während die Nerazzurri zum Start einen ungefährdeten 4:0-Erfolg gegen Slavia Parg feierten, mussten sich die Katalanen dem Nachwuchs des BVB mit 1:2 geschlagen geben.

Mit einer erneuten Niederlage gegen Inter würden die Blaugrana somit im Kampf um den Einzug in die K.o.-Runde bereits frühzeitig unter Druck geraten.

So können Sie die Youth League LIVE verfolgen

TV: SPORT1+

Stream: SPORT1+, airtango

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App