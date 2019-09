Bayer Leverkusen hat zum Auftakt der UEFA Youth League einen möglichen Sieg in den letzten Minuten noch aus der Hand gegeben. Die Rheinländer kamen in der Gruppe D trotz einer 2:0-Führung gegen die U19 von Lokomotive Moskau nicht über ein 2:2 hinaus. (SPORT1 zeigt die UEFA Youth League LIVE im TV auf SPORT1, SPORT1+ und im LIVESTREAM)

Blitzstart von Leverkusen

Die Gastgeber aus Leverkusen legten einen Blitzstart hin. Bereits nach vier Minuten verwandelte Fabian Rüth einen Elfmeter für Bayer. Nur elf Minuten später klingelte es erneut im Kasten der Russen. Nach Vorlage von Marco Ferdinand erhöhte Christopher Gavin Scott aus der Strafraummitte zum zwischenzeitlichen 2:0. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Pause.

In der 79. Minute musste Leverkusen plötzlich um den Sieg zittern. Lokomotive verkürzte durch Vadim Karev auf 1:2. Zwei Minuten vor Spielende war es dann endgültig geschehen. Mikhail Ivankov traf zum 2:2 für Moskau.

Juventus siegt bei Atletico

Auch im Spiel zwischen Atletico Madrid und Juventus Turin, die ebenfalls in der Gruppe von Leverkusen spielen, brachte ein früher Elfmeter die Führung. Nicolo Fagiolo brachte Juve in der 18. Minute in Führung. Naouirou Ahamada sorgte in der 39. Minute für die 2:0-Pausenführung.

In der zweiten Hälfte drückten die Italiener weiter auf das Tempo. Pablo Moreno Taboada erhöhte in der 64. Minute auf 3:0, nur sechs Minuten später war es erneut Taboada, der mit dem 4:0 endgültig alle Zweifel am Sieg von Juventus beseitigte.

Juventus führt damit die Tabelle der Gruppe D vor Leverkusen und Moskau an.

Bayern empfängt Roter Stern Belgrad

In der Gruppe B trennten sich Olympiakos Piräus und Tottenham Hotspur mit 1:1. Die Engländer waren durch Troy Parrott bereits in der 10. Minute in Führung gegangen. Olympiakos gelang durch Georgios Fekkas der Ausgleich nach einer guten halben Stunde.

Im zweiten Spiel der Gruppe B trifft um 16:00 Uhr der FC Bayern auf Roter Stern Belgrad.