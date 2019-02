Die U19 von Hertha BSC hat sich mit einem 2:1-Sieg im Playoff-Finale gegen Paris Saint-Germain für das Achtelfinale der UEFA Youth League qualifiziert.

Nachdem Timothee Pembele die Gäste aus Paris in der 25. Minute in Führung gebracht hatte, lief der Hertha-Nachwuchs lange einem Rückstand hinterher - bis sie die Partie in einer furiosen Schlussphase komplett drehen konnten.

Anzeige

Florian Krebs (74.) und Nikos Zografakis (86.) sorgten mit ihren Treffern für die späte Wende und den sensationellen Einzug ins Achtelfinale.

Mit dem SPORT1 Messenger keine News mehr verpassen – Hier anmelden | ANZEIGE

Die Runde der letzten 16 wird am 12. und 13. März stattfinden. Dort wird die Hertha auf eines der acht erstplatzierten Teams aus der Gruppenphase treffen. Mögliche Gegner sind Ajax Amsterdam, Atlético Madrid, FC Barcelona, TSG 1899 Hoffenheim, Liverpool FC, Manchester United, FC Porto oder Real Madrid.