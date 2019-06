James Maddison von Leicester City zählt zu den großen Stars der UEFA U21 EM in Italien. Mit seinen "Young Lions" trifft der Shootingstar am Dienstag (ab 20.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) zum Auftakt auf Mit-Favorit Frankreich.

Erst im Vorjahr wechselte der offensive Mittelfeldspieler für 25 Millionen Euro von Norwich City zu den Foxes und entwickelte sich in Leicester - ohne zuvor auch nur ein einziges Erstligaspiel absolviert zu haben - schnell zum Leistungsträger. Seine beeindruckende Bilanz: sieben Tore und sieben Vorlagen in 36 Partien.

Anzeige

Doch wenn der 22-Jährige auf Torjagd geht, dann tut er das nicht nur für seinen Verein oder sein Heimatland. Vor allem spielt Maddison seit Januar für eine kleine Freundin, die er tief in seinem Herzen trägt.

Noch zu seiner Zeit bei Norwich lernte der Fußball-Profi die kleine Sophie Taylor kennen, die an einem bösartigen Knochentumor litt. Sie begleitete ihn als Einlaufkind aufs Platz - und berührte Maddison mit ihrer tragischen Geschichte zutiefst. Der Fußball-Profi und sein kleiner Fan freundeten sich an. Wann immer es möglich war, besuchte der Kicker das kleine Mädchen, spielte mit ihr Fußball oder lud sie zu Heimspielen nach Norwich oder später Leicester ein.

James Maddison widmete seinen Treffer gegen Burnley der verstorbenen Sophie © Getty Images

Auch dank dieser Unterstützung kämpfte Sophie lange gegen ihr Schicksal an, überstand zahlreiche Chemotherapien. Doch im Januar 2019 verlor das Mädchen den Kampf gegen ihre Krankheit. Ihren Platz in Maddisons Herz hatte sie da schon längst sicher. Kurz nach Sophies Tod traf der Mittelfeldspieler im Premier-League-Spiel gegen Burnley, sank zu Boden und reckte beide Hände in Richtung Himmel. Auf seinem T-Shirt: Der Schriftzug "RIP Sophie I love you".

Bei der U21 EM in Italien will der England-Kicker seinen "kleinen Superstar" nun mit einer noch spezielleren Aktion in Ehren halten. Maddison wird mit sonderangefertigten giftgrünen Schuhen auflaufen, die Sophies Konterfei, Rosen und den Schriftzug "There is a new angel in heaven" zeigen.

"Meine beste Freundin wird immer bei mir sein", schreibt Maddison auf Instagram. Nur zu gerne würde der Offensivakteur ihr in Italien auch seine Tore im England-Trikot widmen.