Am heutigen Montag startet Titelverteidiger Deutschland gegen Dänemark (ab 21 Uhr im LIVETICKER) in die UEFA U21 EM 2019 in Italien und San Marino. (Service: Spielplan der UEFA U21 EM 2019)

2017 siegte das DFB-Team im Finale 1:0 gegen Spanien. Für die deutsche U21 war es der zweite EM-Titel nach 2009. Mit einem famosen 4:0 gegen England hatte sich das Team von Horst Hrubesch damals den EM-Titel gesichert.

Für viele Talente dieser "Goldenen Generation" war es der Startschuss einer großen Karriere.

SPORT1 zeigt, was aus den Siegern von damals wurde.