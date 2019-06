Einen Tag nach dem Eröffnungspiel der UEFA U21 EM 2019 in Italien und San Marino sorgen Serbien und Österreich für den Auftakt in der deutschen Gruppe B. (U21 EM, Gruppe B, 1. Spieltag: Serbien - Österreich, ab 18.30 LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Dabei stehen sich in Triest zwei alte Bekannte gegenüber. Bereits in der Qualifikation zur Endrunde trafen die beiden Teams aufeinander.

Serbien geht als Favorit ins Rennen

Dort hatten die Serben das bessere Ende für sich. Das von Goran Djorovic betreute Team blieb in allen zehn Qualifikationsspielen ungeschlagen. Nach acht Siegen in Folge musste man sich lediglich in den bedeutungslosen letzten Spielen mit einem Remis begnügen.

Eines der beiden Unentschieden erkämpften sich aber die Österreicher. In Novi Sad trennte man sich torlos.

In Maria Enzersdorf (Österreich) hingegen setzte sich Serbien mit 3:1 durch.

Österreich mit fünf BL-Spielern

Zwar kommt die ÖFB-Auswahl in der individuellen Qualität vielleicht nicht ganz an Serbien heran. Aber immerhin stehen für Rot-Weiß-Rot mit Kapitän Philipp Lienhart (SC Freiburg), Kevin Danso (FC Augsburg) Marco Friedl (Werder Bremen), Christoph Baumgartner und Stefan Posch (beide 1899 Hoffenheim) fünf Spieler im Kader, die bereits in der Bundesliga Erfahrung gesammelt haben.

Daher sollten sich die Serben nicht zu sehr auf die EM-Qualifikation verlassen. Österreich hat im Vorfeld der Endrunde gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen ist. Knapp eine Woche vor dem Turnier haben die ÖFB-Youngster die Generalprobe gegen Frankreich mit 3:1 gewonnen.

