BVB-Profi Jacob Bruun Larsen geht mit Respekt, aber auch Zuversicht in das Auftaktspiel der UEFA U21 EM 2019 gegen Deutschland (U21 EM, Gruppe B, 1. Spieltag: Deutschland - Dänemark, ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker).

"Die Deutschen haben eine super Mannschaft mit viel Erfahrung aus der Bundesliga", sagte der Däne am Sonntag auf der Pressekonferenz in Udine: "Wir müssen eine super Leistung bringen, um drei Punkte zu holen. Aber ich glaube daran, dass wir die Qualität dazu haben."

Kontakt zu seinem Dortmunder Klubkollegen Mahmoud Dahoud habe er vor der Begegnung am Montag nicht gehabt, so Bruun Larsen. "Da warten wir beide bis nach dem Spiel ab. Ich kenne Mo, er ist ein super Spieler mit einer riesigen Qualität", sagte der 20-Jährige.

Dänen-Trainer mit Respekt vor Deutschland

Respekt vor dem DFB-Team äußerte auch Trainer Niels Frederiksen. "Die Deutschen haben sich ohne Probleme qualifiziert, zuletzt haben sie England, Italien und die Niederlande geschlagen. Sie haben eine körperlich starke Abwehr, dynamische Mittelfeldspieler und Stürmer, die wissen, wie man Tore erzielt. Sie sind stark. Aber wir haben auch ein starkes Team", sagte der Coach.

Wie Deutschland geht auch Dänemark ohne Verletzungssorgen in die Begegnung. Entsprechend optimistisch gab sich Frederiksen, der nach der EM Chefcoach bei Bröndby IF Cheftrainer wird. "Wir haben uns fast zwei Jahre auf das Turnier vorbereitet. Alle sind fit, und die Mannschaft ist vielleicht stärker als vor zwei Jahren in Polen. Wir sind selbstbewusst und glauben, dass wir mit einer guten Leistung das Spiel gewinnen können", sagte er.

2017 in Polen hatte Dänemark ebenso wie 2015 in Tschechien in der Vorrunde 0:3 gegen Deutschland verloren.