In der deutschen Gruppe B der UEFA U21 EM 2019 bahnt sich ein packendes Finish an.

Während die DFB-Junioren um Trainer Stefan Kuntz den Halbfinaleinzug in der eigenen Hand haben - ein Remis gegen Österreich würde schon reichen - will auch Dänemark das Ticket für die Runde der letzten vier und der damit verbundenen Qualifikation für Olympia 2020 lösen.

Dazu muss das Team von Trainer Niels Frederiksen allerdings zwingend gegen Serbien gewinnen. (U21 EM, 3. Spieltag, Gruppe C: Dänemark - Serbien, ab 20.55 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Dänemark-Sieg gegen Serbien könnte zuwenig sein

Nach dem die Dänen zum Turnierauftakt dem DFB-Team 1:3 unterlagen, steigerten sie sich gegen Österreich. Mit 3:1 siegten die Skandivanier, Joakim Mähle war mit einem Doppelpack entscheidender Akteur.

Gegen Serbien hält nur ein Sieg die Hoffnungen der Dänen auf das Halbfinale am Leben. Doch selbst er könnte am Ende zu wenig sein. Gewinnt Dänemark und zeitgleich Österreich gegen Deutschland, kommt der Dreiervergleich zum Tragen und entscheidet über die Platzierungen eins bis drei entscheiden. Dort zählen dann erzielte Punkte und die Tordifferenz in den direkten Duellen von Österreich, Deutschland und Dänemark (Artikel 18).

Serbien will versöhnlichen Abschied

Der Gruppensieger löst das Halbfinalticket, als möglicher Zweiter müssten die Dänen dann auf die Ergebnisse der anderen Gruppen schauen, denn nur der beste Gruppenzweite kommt in die Runde der letzten vier. Ein Gruppensieg ist für Dänemark theoretisch auch noch möglich.

Die Serben wollen sich dagegen nach bislang katastrophalem Turnier versöhnlich verabschieden. Das Team um Luka Jovic steht nach zwei Spielen in Gruppe B aktuell mit null Punkten und 1:8 Toren da. ein 0:2 zum Start gegen Österreich folgte eine 1:6-Klatsche gegen die U21 des DFB.

