Der schwedische Nationaltrainer Janne Andersson ist in der Quarantäne positiv auf das Coronavirus getestet worden und kehrt in diesem Monat nicht mehr an die Seitenlinie zurück. Das gab der schwedische Verband SvFF am Mittwoch bekannt.

Andersson, der sich nach einem positiven Test bei einem seiner Familienmitglieder bereits seit der vergangenen Woche in häuslicher Isolation befindet, fehlt damit bei den Aufgaben in der Nations League am Samstag gegen Kroatien und am Dienstag gegen Frankreich.

Dass er an diesem Mittwoch im Länderspiel gegen Dänemark nicht zur Verfügung stehen würde, stand schon vorher fest.

Andersson (58) fühlt sich nach Verbandsangaben "relativ gut". Vertreten wird er beim Länderspiel-Dreierpack von seinem Assistenten Peter Wettergren und Torwartcoach Lasse Jacobsson.