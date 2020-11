Eklat bei der russischen Nationalmannschaft.

Artem Dzyuba wurde vor den anstehenden Länderspielen aus dem Kader Russlands geworfen. Hintergrund ist offenbar ein Video, das im Internet kursiert. Dieses soll den 32 Jahre alten Stürmer beim Masturbieren zeigen. (Service: Tabellen der Nations League)

Nationaltrainer Stanislav Cherchesov bestätigte den Rauswurf ohne jedoch den konkreten Grund zu nennen. "Wir haben uns entschieden, Artem Dzyuba nicht zum Trainingslager zu berufen, um sowohl das Team, als auch ihn vor exzessiver Negativität und Stress zu bewahren", erklärte er.

Dzyuba wird der Nationalmannschaft somit in im Testspiel gegen Moldawien sowie in den Spielen der Nations League gegen die Türkei und Serbien fehlen. "Die Situation mit Dzyuba hat nichts mit der russischen Nationalmannschaft aus sportlicher Sicht zu tun", erklärte Cherchesov. Er fügte an: "Dzyuba wird Zeit haben, die Situation zu normalisieren. Ich hoffe, das wird während des Trainingslagers der Nationalmannschaft kein Thema mehr sein."

Dzyuba, der für den CL-Gruppengegner des BVB, Zenit Sankt-Petersburg spielt, absolvierte bisher 47 Länderspiele, bei denen er 26 Tore schoss. Bei der WM 2018 im eigenen Land avancierte er zum Nationalhelden, als er sein Team mit drei Treffern bis ins Viertelfinale schoss.