Die niederländische Nationalmannschaft hat im fünften Anlauf endlich den ersten Sieg unter ihrem neuen Bondscoach Frank de Boer gefeiert.

Oranje bezwang am vorletzten Spieltag der Nations League Bosnien-Herzegowina mit 3:1 (2:0) und wahrte damit die Chance auf den Gruppensieg in der Staffel A1. Die Bosnier um den Ex-Schalker Sead Kolasinac stehen dagegen schon vor der letzten Partie am Mittwoch (20.45 Uhr) gegen Italien als Absteiger fest.

Georginio Wijnaldum vom englischen Meister FC Liverpool sorgte bereits in der Anfangsviertelstunde mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse (6. und 13.). Memphis Depay beseitigte die letzten Zweifel am Erfolg (55.). Smail Prevljak, der vor sechs Jahren für RB Leipzig in der 2. Liga spielte, verkürzte (63.).

De Boer, seit September Nachfolger des zum FC Barcelona gewechselten Ronald Koeman, hatte als erster Trainer in der Geschichte der Elftal seine ersten vier Spiele nicht gewonnen.