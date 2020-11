Die geplante Austragung des Nations-League-Gruppenspiels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Samstag (20.45 Uhr) in Leipzig gegen die Ukraine ist wahrscheinlicher geworden. Die ukrainische Auswahl muss trotz fünf positiver Coronatests nicht in Komplett-Quarantäne, das entschied das örtliche Gesundheitsamt nach SID-Informationen etwa neun Stunden vor dem Anpfiff.

Als letzte Hürde stehen noch die Ergebnisse der Testreihe vom Samstag aus. Sollten diese alle negativ ausfallen, steht der Austragung des vorletzten Länderspiels des Jahres nichts mehr im Wege. Die Partie war in Gefahr geraten, weil am Freitag vier Spieler und ein Teammanager positiv auf Corona getestet worden waren.

"Wir sind hier wie in allen anderen Fällen auch vorgegangen: Wir haben eine Kontakt-Nachverfolgung bei den Personen eingeleitet", sagte Matthias Hasberg, Pressesprecher der Stadt Leipzig, dem SID: "Der ukrainische Verband hat uns versichert, dass die fünf Leute keinen engen Kontakt zu anderen hatten."

Vonseiten der Europäischen Fußball-Union (UEFA) gibt es aktuell keine Gründe für eine Spielabsage. Laut UEFA-Regularien werden Spiele plangemäß ausgetragen, solange einer Mannschaft 13 Spieler (12 Feldspieler, ein Torwart) zur Verfügung stehen. Zurzeit stehen der Ukraine noch 17 Feldspieler und vier Torhüter zur Verfügung.

Nach Angaben des ukrainischen Verbandes ist einer der positiv getesteten Personen der Ex-Dortmunder Andrej Jarmolenko, der für die Startelf vorgesehen war. Die Spieler und der Teammanager Wadym Komardin begaben sich im Steigenberger Grandhotel in Isolation.