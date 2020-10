Nachdem BVB-Star Erling Haaland seinen Traum an der Teilnahme der Europameisterschaft mit Norwegen in der vergangenen Woche gegen Serbien hatte begraben müssen und seine Wut zum Ausdruck brachte, lieferte er nun in der Nations League die passende Reaktion.

Am Sonntagabend gewann Norwegen am 3. Spieltag der Gruppe B 2 der Nations League 4:0 (2:0) gegen Rumänien. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Haaland mit Dreierpack

Dabei erzielte der BVB-Star gleich drei Tore (13.,64,74.) - Frustbewältigung par exellence.

Auch RB Leipzigs Alexander Sörloth steuerte einen Treffer (39.) bei.

Die Elf von Lars Lagerbäck steht nun mit 6 Punkten auf Platz 1 der Gruppe B1. (Tabelle der Nations League)

Der norwegische Nationaltrainer stand weithin an der Seitenlinie, obwohl er nach dem Halbfinal-Aus in den Playoffs für die EM seinen Rücktritt angeboten hatte.

"Ich habe kein Problem damit, zur Seite zu treten, falls mein Arbeitgeber dies wünscht", sagte der Schwede nach dem 1:2 n.V. in Oslo gegen Serbien.

Der Vertrag des 72-Jährigen, der mit Schweden, Nigeria und Island an Welt- und Europameisterschaften teilgenommen hatte, läuft bis zur WM 2022 in Katar.