Mittelfeldspieler Dani Olmo von RB Leipzig ist der einzige Bundesliga-Profi im Aufgebot der spanischen Nationalmannschaft für die drei Länderspiele in den kommenden beiden Wochen.

Nationaltrainer Luis Enrique nominierte wegen der Coronavirus-Pandemie insgesamt 25 Spieler.

Anzeige

Spanien testet gegen Portugal & CR7

Der ehemalige Welt- und Europameister trifft zunächst in einer Testbegegnung am 7. Oktober in Lissabon auf Portugal.

Der CHECK24 Doppelpass mit Armin Veh, Christian Ziege und Marcel Reif am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

In der Gruppe 4 der Nations League, in die auch Deutschland gelost wurde, geht es anschließend am 10. Oktober in Madrid gegen die Schweiz sowie am 13. Oktober in Kiew gegen die Ukraine.

Werde Deutschlands Tippkönig! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden