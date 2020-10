Superstar Cristiano Ronaldo ist positiv auf COVID-19 getestet worden. Das gab der portugiesische Fußball-Verband am Dienstag bekannt.

Der Angreifer von Juventus Turin befindet sich gerade bei der portugiesischen Nationalmannschaft. Am Sonntag hatte der Europameister von 2016 in Frankreich in der Nations League gespielt (0:0).

Am Mittwoch steht die nächste Partie in Portugal gegen Schweden (20.45 Uhr im LIVETICKER) an. Der 35-Jährige kann damit gegen die Skandinavier nicht mitwirken. Am vergangenen Sonntag stand Ronaldo noch in der Anfangsformation.

Er muss sich nun zehn Tage in Quarantäne begeben und wird damit auch Juve vorerst nicht zur Verfügung stehen. Der Serienmeister Italiens muss am kommenden Freitag bei Crotone ran.

