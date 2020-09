Ansu Fati hat sich schon bei seinem ersten Startelf-Einsatz für die spanische Nationalmannschaft in die Herzen der Fans gespielt.

Das junge Mega-Talent des FC Barcelona lieferte beim 4:0-Sieg in der Nations League gegen die Ukraine in der ersten Halbzeit eine herausragende Leistung ab und trug sich nebenbei auch noch in die Geschichtsbücher ein. Mit 17 Jahren und 311 Tagen ist er der jüngste Torschütze, der jemals für die Furia Roja ein Tor erzielte. Und sein Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 war ein absolutes Traumtor - von der Strafraumkante schlenzte der Offensivspieler an den Innenpfosten.

Das wunderschöne Debüt-Tor war aber nur eines von mehreren Highlights, die der Barca-Profi lieferte. Schon in der zweiten Spielminute brachte er sein Team auf die Siegerstraße, als er einen Elfmeter herausholte. Kapitän Sergio Ramos verwandelte sicher. Wenig später setzte Fati im Strafraum zum Fallrückzieher an, der Ball segelte aber über das Tor.

Für das 2:0 sorgte dann wieder Ramos per Kopfball (29. Spielminute), ehe Fati dann zu seinem historischen Schuss ansetzte (32.). Beim ersten Spieltag der Nations League wurde Fati nach seiner Einwechslung gegen Deutschland (1:1) bereits zum jüngsten spanischen Nationalspieler seit 1936.

Türkei verpasst Sieg in Überzahl

Mit historischen Bestmarken kennt er sich ohnehin bestens aus: Fati ist auch der jüngste Torschütze des FC Barcelona und der jüngste Torschütze der Champions League. In La Liga war kein Spieler bei seinem ersten Doppelpack jünger. Fati ist aber nicht der einzige spanische Spieler, der schon in jungen Jahren zu glänzen weiß. Ferran Torres, Neuzugang von Manchester City, traf in seinem erst zweiten Länderspiel ebenso erstmals. Sein Treffer markierte den 4:0-Endstand.

Keine Tore fielen derweil beim Duell zwischen Serbien und der Türkei, obwohl Gastgeber Serbien ab der 49. Minute nach einer Gelb-Roten Karten gegen Aleksandar Kolarov in Unterzahl spielen musste. Schon zuvor hatte Wales Bulgarien mit 1:0 geschlagen (1:0), Finnland setzte sich knapp gegen Irland durch (1:0).