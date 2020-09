Für Fußball-Nationalkeeper Bernd Leno gibt es keinen Zweifel am Nummer-eins-Status von Manuel Neuer im deutschen Tor.

"Das muss ich fairerweise sagen: Manu war, ist und bleibt mit Abstand der beste Torwart der Welt, das ist einfach so", sagte Leno vor den Länderspielen der DFB-Elf gegen Spanien in Stuttgart am Donnerstag (Nations League: Deutschland - Spanien am Donnerstag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) und am Sonntag in der Schweiz der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten.

"Manu hat einfach etwas Besonderes", führte Leno weiter aus, "seine großen Erfolge geben ihm Recht. Er hat in den großen Spielen immer gezeigt, dass er da ist, da kann es keine andere Meinung geben."

Nach dem Champions-League-Triumph mit Bayern München hat Bundestrainer Joachim Löw Manuel Neuer ebenso eine Pause gegönnt wie dessen Münchner Teamkollegen Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry sowie den Leipzigern Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann.

Gegen Spanien beginnt der Frankfurter Kevin Trapp im Tor, Leno könnte in der Schweiz zum Einsatz kommen. Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona, eigentlich die Nummer zwei, fehlt nach einer Knie-Operation.