Am Sonntagabend kämpft die deutsche U21-Nationalmannschaft um den EM-Titel. Im Finale trifft das Team von Trainer Stefan Kuntz auf Portugal. (U21-EM Finale, Deutschland - Portugal ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Julian Pollersbeck ist einer der Spieler, die beim bislang letzten Titelgewinn mitgewirkt haben. Mit dem DFB-Team gewann der Torhüter 2017 die U21-Europameisterschaft gegen Spanien.

Pollersbeck wechselte nach dem EM-Titel zum HSV

Einen Tag später wechselte Pollersbeck zum Hamburger SV, wo er keine erfolgreiche Zeit erlebte.

Das nahm der 26-Jährige zum Anlass, eine Instagram-Grafik mit der Startelf des Finals 2017 zu kommentieren.

"Ei, da lief noch bei mir. N' Tag später war ich dann HSV-Spieler", schrieb der Ex-Hamburger ironisch.

Mit dem HSV stieg Pollersbeck in die 2. Bundesliga ab. Nach 51 Spielen in drei Saisons verließ er den HSV im vergangenen Jahr und wechselte zu Olympique Lyon. In Frankreich ist der deutsche Keeper bislang nur Ersatzmann.