Wattenscheid 09 setzt Spielbetrieb in Regionalliga West fort

Der frühere Bundesligist SG Wattenscheid 09 wird in der laufenden Saison den Spielbetrieb in der Regionalliga West fortsetzen. Dies teilte der Verein am Mittwoch mit.