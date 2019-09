Beiden Klubs geht es finanziell schlecht und auch sportlich könnte es besser laufen.

Nun messen sich die SG Wattenscheid 09 und die Sportfreunde Lotte im direkten Duell. (Regionalliga: SG Wattenscheid 09 - Sportfreunde Lotte, ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Punktabzug bedroht sportliche Existenz

In den vergangenen Tagen sorgten beide Vereine mit nicht-sportlichen Themen für Schlagzeilen. Sowohl bei der SG 09 als auch in Lotte sind die Kassen klamm bis leer. Die Wattenscheider stellten am vergangenen Donnerstag sogar einen Insolvenzantrag. Die Spieler und Trainer Farat Toku wurden am Freitag darüber informiert. Sie warteten zuletzt vergeblich auf Zahlungen des Vereins.

Im Falle der tatsächlichen Insolvenz droht dem traditionsreichen Verein ein Punktabzug von neun Punkten. Aktuell steht die SG 09 mit vier Punkten auf dem 15. Tabellenplatz. (SERVICE: Tabelle)

Für den Drittliga-Absteiger aus Lotte sieht es sportlich nicht viel besser aus. Das Team von Trainer Ismail Atalan rangiert mit sechs Punkten im hinteren Mittelfeld auf Platz 11.

Beide Teams mussten sich am letzten Spieltag mit 0:2 geschlagen geben. Lotte verlor gegen Tabellenführer SV Rödinghausen, Wattenscheid beim Tabellenzweiten Rot-Weiss Essen. (SERVICE: Spielplan und Ergebnisse)

Mit einem Sieg im heimischen Lohrheidestadion könnte die SG 09 sogar an Lotte vorbeiziehen und hätte dann mindestens drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Lotte kann mit einem Sieg sogar auf Platz 6 springen.

