Die Reserve des HSV braucht dringend wieder einen Sieg.

Sieben Ligaspiele hat der Hamburger SV II schon keinen Dreier mehr eingefahren. Das soll sich im Duell mit Hannover 96 II nun ändern (Regionalliga Nord: Hannover 96 II - Hamburger SV II ab 20.15 Uhr LIVE bei SPORT1 im TV und im Stream).

Die Vorzeichen bei den Hanseaten könnten allerdings besser stehen: Die Auswärtsbilanz ist mit gerade einmal acht Zählern verbesserungswürdig. Zudem musste sich das Team von Hannes Drews zuletzt gegen Tabellenschlusslicht HSC Hannover mit 0:2 geschlagen geben. Die Hausherren hingegen haben im letzten Spiel einen Sieg gefeiert.

In der Tabelle trennt beide Teams nur ein Zähler. Während der HSV II mit 21 Punkten Platz zwölf in der Tabelle belegt, befinden sich die Niedersachsen nur einen Rang darunter. Ein wirklicher Favorit ist also nicht auszumachen, die Fans im Eilenriedestadion dürfen sich auf eine spannende Partie einstellen.

Bei dem Duell handelt es sich um ein Spiel aus der Hinrunde, das ursprünglich im Oktober hätte stattfinden sollen und aufgrund der Unbespielbarkeit des Geläufs auf Mitte November verschoben wurde, um dann ein zweites Mal abgesagt zu werden.

