Am 14. Spieltag empfängt der VfL Oldenburg die zweite Mannschaft von SSV Jeddeloh. (Regionalliga Nord, 14. Spieltag: VfL Oldenburg - SSV Jeddeloh II ab 12.55 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Für beide Teams ist es ein Kampf gegen den Trend. Für Jeddeloh setzte es zuletzt zwei Niederlagen. (SERVICE: Tabelle der Regionalliga Nord)

Anzeige

Die Oldenburger warten nun sogar schon seit drei Spielen auf einen Dreier. Daher hat man in der Tabelle an Boden verloren und muss auf Rang elf mittlerweile den Blick eher nach unten werfen anstatt nach oben zu schielen. Jeddeloh ist sogar nich zwei Plätze tiefer platziert als der Gegner und befindet sich schon im Dunstkreis der Abstiegsränge.

Jetzt aktuelle Sportbekleidung bestellen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Glaubt man der Statistik, hat Oldenburg allerdings die größeren Chancen, endlich wieder ein Erfolgserlebnis zu feiern. Während sich der VfL in der heimischen Arena wacker schlägt und bereits zehn Punkte gesammelt hat, kommt Jeddeloh auf fremden Platz überhaupt erst auf zwei Unentschieden.

Jeddeloh - vorne hui, hinten pfui!

Dazu hat man mit vierzehn Toren in sechs Auswärtsspielen mit argen Abwehrproblemen zu kämpfen. Hoffnung macht den Ammerländern lediglich, dass sie auch offensiv ihre Qualitäten haben. Lediglich am 8. Spieltag bei FC St. Pauli II gelang ihnen kein Treffer in der Fremde. Insgesamt konnte Jeddeloh schon 27 Treffer erzielen und bietet damit zusammen mit Tabellenführer VfB Lübeck den drittbesten Sturm der Liga auf.

SPORT1 überträgt das Duell am Sonntag, 13. Oktober, live ab 12:55 Uhr.

So können Sie VfB Oldenburg - SSV Jeddeloh II live verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1